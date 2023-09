Hugh Jackman divorzia dalla moglie dopo 27 anni di matrimonio: «Il nostro viaggio ora prosegue da soli»

Hugh Jackman e sua moglie Deborra-Lee si lasciano dopo 27 anni: fine del matrimonio.

La dichiarazione, firmata "Deb e Hugh Jackman", conclude: «Questa è l'unica dichiarazione che ognuno di noi farà». La coppia australiana, che ha due figli, Oscar, 23 anni, e Ava, 18, ed è sposata da 27 anni. Lui è l'attore di X-Men, Codice: Swordfish e Scoop solo per citare 3 dei suoi numerosi film.

Hugh Jackman and his wife Deborra-lee are amicably ending their marriage after 27 years: https://t.co/gm5kw3nWiU pic.twitter.com/yATjZkYtAA

— People (@people) September 15, 2023