Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la rivelazione di Fariba: «Diventerò nonna»

In un video su Instagram, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha lanciato una "bomba" che ha fatto sognare i fan dei Prelemi. Ma non è tutto come sembra. Andiamo con ordine. Nel filmato, Fariba Tehrani - a cena con la figlia Giulia Salemi - parla prima della sua esperienza in Honduras, dicendo di aver ripreso otto chili dal suo ritorno in Italia e di sentirsi molto meglio. Poi, l'ex naufraga ha raccontato (ironicamente) dell'Universo con cui parlerebbe e che le avrebbe rivelato alcune cose sul futuro della figlia: «L’Universo ha detto che sei in buone mani. Che a 29 anni, ahimè, divento nonna. L’ha deciso l’Universo, ma io volevo rimanere giovane. E il nome di nonna… Non mi far chiamare nonna». Giulia Salemi adesso ha 28 anni e chissà che il prossimo anno non possa davvero diventare mamma. Nel frattempo, la storia con Pierpaolo Pretelli, nato nella casa del Gf Vip, prosegue a gonfie vele. Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.

