Giulia De Lellis, la fake news sul padre è scomparso: cosa è successo

Fake news sulla famiglia De Lellis: ieri sera, è stata diffusa la notizia che Giulio, padre dell'influencer, fosse scomparso. Il tutto è partito da una notizia errata che ha allarmato anche amici e parenti della famiglia. A smentirla è stata la stessa Giulia De Lellis in una storia Instagram, dove ha scritto: «Tranquilli è solo una fake news, mio padre sta bene». L’influencer ha condiviso tra le sue stories l’appello di alcune persone preoccupate per la scomparsa del loro papà a Roma, affinché si diffondesse la foto dell’uomo e aumentassero così le possibilità di ritrovarlo. Purtroppo la notizia che ha iniziato a circolare in modo errato sui social, allarmando follower e parenti di Giulia. Per tranquillizzare tutti, inoltre, Giulia ha registrato un video dove compare il padre che in quel momento era seduto di fronte a lei, ironizzando sull’accaduto e invitando il papà a confermare che lo avessero ritrovato.

