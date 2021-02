Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis: «Fidanzato 13 anni, mi stavo per sposare. Poi in aeroporto ho conosciuto un ragazzo…»

Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip torna nel suo passato e racconta del suo lungo fidanzamento con Elena. Giacomo Urtis ha avuto una relazione durata tredici anni che lo stava portando all’altare: “Un giorno però - ha raccontato - all’aeroporto per caso conosco un ragazzo, un colpo di fulmine…”.

GRANDE FRATELLO VIP, GIACOMO URTIS: "STAVO SPOSANDO ELENA"

La relazione fra Giacomo Urtis, concorrente del Grande Fratello Vip, e l’ex fidanzata Elena risale a ventitré anni fa: “Sono sempre stato un ragazzo come gli altri – ha raccontato in un’intervista a “Chi” - Figlio unico, fidanzato con Elena che gestiva villaggi turistici. Una persona d’oro. L’ho conosciuta perché sua cugina era nella mia stessa comitiva. Eravamo un grande gruppo di amici e, come in tutte le favole, mi sono fidanzato con Elena. Non c’è stato un lieto fine però. Siamo stati insieme ventitré anni fa. Tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio. Era tutto pronto, mancava poco”.

GRANDE FRATELLO VIP, GIACOMO URTIS E L'AEROPORTO GALEOTTO

Un giorno però un invito che ha cambiato la vita sentimentale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Giacomo Urtis: “Forse eravamo già in crisi. Ero già laureato in medicina: un giorno, all’aeroporto per caso conosco un ragazzo, un colpo di fulmine…” Lui era l’uomo del momento. Tutte le ragazze lo volevano. Per caso l’aeroporto di Alghero è stato galeotto. Siamo capitati vicini e mi sono presentato e lui mi dà molta confidenza. Ci siamo scambiati i numeri di telefono e mi ha chiesto di andare a trovare. La nostra storia clandestina è durata tre anni”.

Di lì l’addio alla fidanzata: “Ho lasciato Elena così, con una telefonata secca. Ma forse la nostra storia era già finita. Non andavamo più d’accordo. Ho sofferto molto, conoscevo i suoli genitori, eravamo legatissimi. C’era amore. Tanto. E’ rimasta malissimo perché ero legato a un uomo, non c’era neanche competizione per lei”.

Si sentono ancora (“Tutti i giorni. Quando torno in Sardegna torno da lei. E’ ancora single. Ha avuto qualche fidanzato, ma ora è libera”) e lui le ha chiesto di avere un figlio: “E’ sicuramente l’amore della mia vita, ancora oggi. Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio. Gliel’ho proposto, ma mi ha detto di no”

