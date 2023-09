Fabrizio Corona, chi è la fidanzata Sara Barbieri: «Ha 26 anni in meno di me. Matrimonio? Ho progetti seri con lei»

Chi è la fidanzata di Fabrizio Corona? In molti se lo stanno chiedendo dopo che l'ex paparazzo dei vip ne ha parlato alla trasmissione Belve su Rai 2. "Stiamo insieme da 1 anno e non siamo sotto i riflettori", ha confessato alla Fagnani. La nuova fiamma si chiama Sara Barbieri ed è una modella, con circa 60mila followers su Instagram.

Età

Giovanissima, ha soli 22 anni.

Lavoro

Sara Barbieri vive e lavora a Milano. Ha prestato la sua immagine per diverse campagne pubblicitarie sia di gioielli che abbigliamento, lavorando per brand di lusso come Dolce & Gabbana. In passato Sara è stata legata al rapper Salmo, storia d’amore vissuta in pieno tempo di Covid e in lockdown.

Instagram

Su Instagram poi sono apparsi dei video in cui i due si scambiavano baci ed attenzioni ripostati proprio dalla stessa Sara. “Ma l’amore che cos’è”, le parole dell’ex paparazzo con la modella che stuzzicava i followers “Vi dà fastidio?”. Dalle pagine di Chi proprio Corona ha parlato di un possibile matrimonio con la bella Sara: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente” – per poi parlare apertamente della sua fidanzata – “Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato, ma siamo insieme da un anno. Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 in meno di me, ma non una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri con lei”.