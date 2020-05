GF Vip, Sossio Aruta in crisi economica: «Torno a vendere la frutta al supermercato»

Ultimo aggiornamento: 14:00

Senza prospettive certe e lontano dai suoi figli a causa della pandemia: è un amaro sfogo quello che Sossio Aruta affida al settimanale Nuovo. L’ex gieffino si confessa a cuore aperto e parla della nuova vita che ha trovato una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. «Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quando potrò portare avanti il mio progetto» ha detto l’ex calciatore. Sossio è diventato da poco papà per la terza volta: ha avuto una bambina da Ursula conosciuta a Uomini e Donne. L’ex gieffino ha anche altri due figli maschi nati dal precedente matrimonio: «Non vedo l’ora di riabbracciarli, sono mesi che non li vedo». Foto: AlessandraCorbiUfficioStampaMediaset/RedCommunications