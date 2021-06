Francesco Monte si racconta, ma alla domanda su Giulia Salemi reagisce male

Francesco Monte interviene a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, per rispondere a delle domande a 360 gradi, ma reagisce male quando viene nominata l'ex Giulia Salemi. Sembra, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne non abbia più alcun rapporto con l’influencer italo-persiana conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

Francesco Monte e Giulia Salemi

Monte stava parlando delle critiche arrivategli da Tommaso Zorzi, ma non appena è stata nominata Giulia, Monte è apparso scocciato: «Non serve mettere in mezzo altre persone. Quella con Zorzi è stata una polemica alimentata dai media, di vero non c’è nulla». E poi ancora: «Ci siamo sentiti e ci siamo chiariti, non ci sono problemi tra di noi». Monte ha chiuso con il passato e con le sue ex, Cecilia Rodriguez e appunto Giulia Salemi.

Francesco Monte, i progetti

Ora è molto concentrato sul lavoro e non vuole essere protagonista del gossip: «Chi mi vuole seguire deve seguirmi perché ha interesse per le cose che faccio non per la mia vita privata». Anche sentimentalmente le cose vanno a gonfie vele. Monte è legato alla modella pugliese Isabella De Candia.