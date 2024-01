Chi è Flavia Borzone, la «presunta sorella» di Elettra Lamborghini: il Dna, patrimonio di Tonino Lamborghini e la mamma cantante

Flavia Borzone ed Elettra Lamborghini sarebbero sorelle. A provare la loro «sorellanza unilaterale» ci ha pensato un test del dna che attesterebbe il legame tra Elettra e Flavia, la 36enne napoletana querelata da Tonino Lamborghini per diffamazione proprio per aver sostenuto, insieme alla madre Rosalba Colosimo, cantante lirica, in un’intervista, di essere la figlia dell’erede della prestigiosa casa automobilistica.

Ma chi è la "presunta sorella" della cantante? Flavia, insieme alla mamma Rosalba Colosimo, è costretta al silenzio da una sentenza civile datata 2021, ma la sua vicenda non può fare a meno di incuriosire.

Test del Dna dalla saliva di Elettra Lamborghini, Flavia Borzone: «Tonino è mio padre, ecco le prove»

Chi è Flavia Borzone

La vita di Rosalba Colosimo e Flavia Borzone non è mai stata semplice né lineare. Flavia, trentasei anni, è descritta come una persona molto riservata e orgogliosa. La sua somiglianza fisica con Tonino Lamborghini, dice chi la conosce da tempo, era evidente prima che si sottoponesse a una serie di interventi chirurgici al viso, forse per distanziarsi da quella immagine.

Social e il lavoro

Attualmente single, ha lavorato come estetista ma sembra essere in cerca della sua vera identità, sia personale che professionale. Molto attiva sui social media, ha un discreto seguito di oltre 7.000 follower su Instagram. Il cognome che porta è quello di Amedeo Borzone, pittore che ha avuto una lunga relazione con la madre e con il quale è in corso un procedimento civile di disconoscimento paterno, il che ha innescato la voglia di Flavia di scoprire chi sia realmente suo padre.

Il dna

Esami genetici prodotti in aula dalla difesa dimostrerebbero che Flavia Borzone ed Elettra Lamborghini sono sorelle. Il dettaglio è emerso in un'udienza in tribunale a Bologna, nel processo dove sono imputate per diffamazione nei confronti di Tonino Lamborghini, figlio del fondatore della casa automobilistica, la stessa Borzone, e la madre Rosalba Colosimo. Per consentire l'esame, un investigatore privato ha prelevato una cannuccia da un frullato consumato da Elettra Lamborghini. Gli esami genetici successivi hanno suggerito che Flavia e la celebre cantante-ereditiera sono, in realtà, sorelle di sangue. Questa scoperta ha scatenato una serie di interrogativi sulla vera identità di Flavia e sulla sua relazione con la famiglia Lamborghini.

Tonino Lamborghini, patrimonio

Il patrimonio esatto di Tonino Lamborghini non è noto, in quanto non è mai stato pubblicato né da lui né da qualsiasi altra rivista o giornale. L’unico dato disponibile che può dare un’indicazione più precisa in merito alle sue disponibilità economiche è rappresentato dal fatturato delle società nel retail a lui facenti capo, il quale ammontava al 2017 a 400 milioni di euro.