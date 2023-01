Federica Pellegrini è incinta? La risposta ironica su Instagram: «Solo i barman sanno la verità». Il post fa il boom di like: «Grande»

Federica Pellegrini è incinta? Sono giorni che il gossip non parla di altro: l'ex nuotatrice e il marito Matteo Giunta (secondo i rumors) aspetterebbero il loro primo bebè. Notizia mai confermata nè smentita (almeno direttamente) dai diretti interessati. Dopo la loro luna di miele alle Maldive, su diversi settimanale e siti web si vociferava di una gravidanza. Secondo molti, la scelta di federica di indossare abiti oversize in questo perioso sarebbe dettata dalla volontà di nascondere il pancino, anche se a dirla tutta le sue ultime foto in bikini non facevano trapelare nulla. Ma c'è di piu' una persona vicina alla coppia che avrebbe messo in circolo le voci di una presunta (per lui certa) gravidanza, ha sottolineato che la neosposa non avrebbe toccato un goccio d'alcol neanche la notte di Capdanno.

Federica Pellegrini è incinta? I rumors si rincorrono

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, e non solo, e Federica Pellegrini ieri ha finalmente risposto. Un modo criptico, ma neanche troppo, per mettere a tacere il gossip quello dell'ex campionessa: uno scatto su Instagram, con una smorfia beffarda e con in mano un drink (che non è detto abbia realmente bevuto): «Solo i barman sanno la verità». l'ironia di Federica batte 1 a 0 le lingue lunghe. In fondo l'ex nuotatrice aveva già detto che adesso per lei «dopo 20 anni passati dentro una piscina era arrivato il momento di godersela». Ovviamente il post non conferma nè smentisce le voci che circolano ma quel che è certo è che se Federica fosse realmente incinta, il bebè sarebbe arrivato in un momento perfetto: l'esperienza a Pechino express è conclusa e l'addio al nuoto è stato dato. Non ci resta che osservare il pancino di fede nei prossimi giorni.