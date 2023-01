Federica Pellegrini incinta? Il dettaglio della notte di Capodanno alle Maldive con Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno genitori per la prima volta? Secondo le ultime indiscrezioni la campionessa di nuoto sarebbe incinta e, dunque, pronta ad allargare la famiglia con il marito Giunta, sposato lo scorso agosto a Venezia.

Il tam tam sarebbe nato da uno strano dettaglio, riportato dal settimanale Di Più, e poi sarebbe stato amplificato dall'indiscrezione, ripresa da Dagospia, di un sorriso accennato da Matteo Giunta alla domanda se Federica fosse davvero incinta. Ma andiamo con ordine.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto genitori?

Il concepimento sarebbe avvenuto a ottobre, quando in Medio Oriente la Pellegrini e il marito Giunta hanno partecipato al reality Pechino Express, indica il settimanale Di Più, riportando una testimonianza di una persona che alloggiava nello stesso resort delle Maldive in cui l'ex nuotatrice e il marito hanno scelto di fare il loro viaggio di nozze.

Lo strano dettaglio

Il testimone non avrebbe potuto fare a meno di notare una cosa, a suo dire strana, durante la notte di Capodanno: durante il cenone di San Silvestro, avrebbe riferito il testimone, Federica Pellegrini non avrebbe mai toccato alcol a dispetto del marito Giunta che, alla mezzanotte, avrebbe stappato ben due bottiglie.

Un dettaglio non indifferente, ma Federica Pellegrini e Matteo Giunta al momento non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito. Tuttavia, la bella novella non sarebbe affatto una sorpresa visto che la campionessa di nuoto ha più volte confessato di voler diventare mamma