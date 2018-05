Federica Nargi, sirenetta in bikini a Formentera con Alessandro Matri e la figlia Sofia

♥️ my one and only ♥️😊@alessandro_matri_32 Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: Mag 26, 2018 at 8:49 PDT

FORMENTERA – Anticipo d’estate per la bella Federcia Nargi. L’ex velina, ora conduttrice di “Colorado” è partita alla volta dell’isola elle Baleari assieme al compagno, il calciatore Alessandro Matri e la figlia Sofia, nata il 26 settembre 2016Federica, fotografata da “Vero”, ne approfitta per prendere il sole in bikini, sfoggiando sempre un fisico a prova di critica e poi, viste le temperature ancora non proprio equatoriali, si riveste e trascorre il tempo giocando col la piccola e alcune amiche sulla spiaggia. Poco male per il tempo comunque, dato che la famiglia è appena partita per un'altra vacanza a Mykonos.