Elisabetta Canalis, sexy su Instagram. Le foto

Elisabetta Canalis sta trascorrendo il resto delle sue vacanze estive negli Stati Uniti. L'ex velina, anche durante la sua intervista al podcast di Diletta Leotta, "Mamma Dilettante", aveva dichiarato che, dato che in inverno viaggia molto per lavoro, in estate preferisce trascorrere del tempo con la famiglia nei luoghi a lei più cari come, ad esempio la Sardegna. Elisabetta, però, ora, è tornata nella sua casa a stelle e strisce e sta tenendo aggiornati i suoi follower sui suoi spostamenti e su ciò che fa, pubblicando foto, video e reel.

L'ultimo post ha riscosso davvero moltissimo successo.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato una serie di foto molto sexy nel proprio profilo Instagram, con a corredo la didascalia: «Nowhere» che significa «Da nessuna parte». L'ex velina si mostra ai suoi fan, sotto varie vesti: prima in bikini, poi, con una tutina verde pronta per uscire, poi, in divano con un look sportivo e, infine, in tenuta da spiaggia munita di visiera, ciabatte infradito e borsa da mare. I fan le hanno riservato moltissimi complimenti per la sua forma fisica sempre impeccabile e proprio per questo le hanno lasciato davvero tanti commenti sotto il post.

I commenti dei fan

Elisabetta Canalis è molto amata e seguita sui propri canali social, specie su Instagram dove conta tre milioni e mezzo di follower. Sotto al suo ultimo post, qualcuno ha scritto: «Bellissima, mi dispiace ma non ce n'è per nessuno», «Oltre al bellissimo fisico, ciò che ti rende super è che cerchi sempre di aiutare gli altri, che si tratti di umani o animali» oppure ancora «La donna italiana più bella di sempre».