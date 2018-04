Fabrizio Corona, Silvia Provvedi e la crisi lampo "a fin di gossip"

Ready for Weekend 👭💕💪🏻 Un post condiviso da LeDonatella (@ledonatellaofficial) in data: Apr 27, 2018 at 5:32 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – L’incontro con Belen Rodriguez, secondo le cronache gossip, aveva segnato prima lae contestualmente la fine dell’amore frae la fidanzata,, del duo canoro de “Le Donatella”.Fabrizio infatti aveva incontrato casualmente la ex in un albergo di Milano e i due avevano trascorso il pomeriggio chiacchierando amabilmente. La situazione aveva fatto infuriare Silvia che, abbandonata la casa con cui abitava con Corona, era partita la volta di Modena per “riflettere” a casa della mamma.La crisi di coppia però, come succede spesso quando in mezzo c’è l’ex re dei paparazzi, è durata il tempo di uscire sui media e far parlare di lui dato che i due sono stati sorpresi in centro di Milano mentre pranzano in tutta tranquillità. Pace fatta quindi e paparazzi accontentati, tanto da quando Fabrizio è uscito dal carcere riesce sempre in qualche modo a far parlare di lui.