Eros smentisce l'ultimo gossip su Michelle Hunziker: «Si amano ancora». Il cantante replica: «Realtà falsa e modificata»

«Eros Ramazzotti smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna. L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente e maliziosamente modificata con l’utilizzo tendenzioso di normalissime immagini di un rinfresco familiare. Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia».

Michelle Hunziker: «Facile essere in forma con soldi e tempo? Allenarsi tre volte al giorno è un impegno lavorativo. Non è questione estetica, ma di salute»

Eros smentisce l'ultimo gossip su Michelle Hunziker

Quando il pubblico ama una coppia sembra sia difficile far accettare la realtà. Da quando Eros e Michelle si sono separati, il gossip su loro non si è mai fermato. E poco importa se entrambi sono momentaneamente felicemente fidanzati. Eros sta con Dalila Gelsomino, la showgirl ad Alessandro Carollo. Oggi 13 dicembre su Diva e Donna in copertina troviamo: «Eros e Michelle come due innamorati, le foto segrete. Baci e tenerezze, si amano ancora?». Eros non ci sta e mette a tacere il pettegolezzo su instagram. Il cantautore ha pubblicato una Stories in cui smentisce categorigamente la notizia.