Emma torna sui social dopo la malattia: «Sono la ragazza più felice del mondo»

/FORTUNA/

Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre.https://t.co/XP6o25nXTf pic.twitter.com/zQzc7MRwOn — Emma Marrone (@MarroneEmma) October 16, 2019

In molti aspettavano questo momento.è pronta a tornare. In grande stile. La pausa per il ritorno della malattia che aveva fatto preoccupare tutti sembra infatti essere ormai finita, anche se la cantante rimane defilata sui social. Fortuna, il suo prossimo album, ha una data di uscita: venerdì 25 ottobre. Anticipato dal primo singolo Io sono bella, già arrivato al primo posto della classifica settimanale EarOne.C'è di più: il nuovo disco verrà presentato live in concerto il 25 maggio, data unica e speciale, all', nello stesso giorno in cui la cantante festeggia un decennio di carriera. Prima del grande concerto, un tour instore nelle principali città italiane per presentare Fortuna. Segno che il peggio è passata e che la rockstar ha ritrovato, in tempo record, la grinta di sempre.