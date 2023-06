Diletta Leotta molestata dal professore di ginnastica, la confessione: «Mi ha toccato il sedere». Poi la frase volgare

L'ombra delle molestie nel passato di Diletta Leotta. É emersa nel corso di un'intervista rilasciata dalla conduttrice di Dazn al settimanale Grazia, in cui la diretta interessata ha parlato - tra le altre cose - delle critiche e dei pregiudizi che l'hanno bersagliata per tutta la sua carriera. E perfino di un grave episodio di molestie sessuali subito da adolescente. A scuola. Da parte del suo professore di Educazione Fisica.

«A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati», ha iniziato, per poi raccontare dell'episodio avvenuto tra le mura scolastiche scuola: «Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: "Mi fai inzuppare il biscotto?".

Da lì l’intervento dei genitori: «Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto».

Le critiche durante il lavoro

«Come spiegare le critiche ei pregiudizi? Proprio non lo so, vorrei chiederlo a loro, e anzi mi aiuti lei a capirlo», ha risposto Leotta, interrogata sul perché di sia stata così spesso attaccata nel corso dei suoi anni da conduttrice e bordocampista. «Forse, nel caso della giornalista Paola Ferrari, che più volte mi ha attaccata, è stata una cosa dovuto al fatto che non ci siamo mai incontrate. Magari, se mi conoscesse, direbbe: ‘Scusate ho sbagliato», ha concluso.

Il colpo di fulmine con Karius

Nel corso della stessa intervista, la conduttrice ha raccontato di anche di episodi decisamente più "leggeri". Ad esempio il giorno in cui ha conosciuto l'attuale compagno (da cui aspetta un bambina), Loris Karius, all'epoca portiere del Newcastle. Il merito era stato - secondo il racconto - di Barbara Berlusconi: «Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: "Guardate, è entrato l’uomo della mia vita”».

Il calciatore tedesco è andato a sedersi con alcuni amici ma il suo sguardo si è posato poi proprio sul volto di Dazn. In quel momento Leotta ha reagito esclamando: «Oddio ragazze ha scelto me». Quindi è arrivato l’aiuto della figlia del Cavaliere, che ha vestito i panni di Cupido: «Barbara parla benissimo inglese e ha detto: ‘Dai, andiamo a conoscerlo’. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati».