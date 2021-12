Daniela Santanchè e (il gigantesco) centrotavola di Natale: «Pensiamo anche a chi questo non ce l'ha»

A casa Santanché è il must di Natale: il gigantesco centrotavola che da molti anni a questa parte ormai adorna la tavola delle feste. Si tratta di uno sbrilluccicante “villaggio natalizio”, traboccante di musichette, lucine intermittenti, pupazzetti e automobiline colorate e piazzato al centro dello sterminato tavolo apparecchiato per la cena del 24 dicembre. «Vi piace il centrotavola? Qualcuno dirà che è un po' troppo - scherza Daniela Santanché in un video su Instagram in cui mostra i suoi ospiti a cena - Chissenefrega! Lo faccio da tantissimi anni». E poi mentre mostra i commensali, rigorsamente agghindati per le feste con cerchietti natalizi e orecchie da renna, lancia i suoi auguri di Natale: «Pensiamo anche a chi tutto questo non ce l'ha».

