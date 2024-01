Dieci recensioni positive su Google a 127 euro, 100 a 997 euro, sconto quantità se riempiamo il carrello. Spostando il bersaglio da Mountain View a Menlo Park, cresce la convenienza: 10 recensioni su Facebook costano 79 euro, per portare a casa un migliaio di follower su Instagram ne bastano 15. Comprarerecensioni.it è solo uno dei tanti siti che si occupano di brokeraggio di finte recensioni, fiorente business del web che promette di cucirci intorno una reputazione immacolata a prezzi da discount. In vendita online c’è anche la possibilità di screditare i rivali, in calce il link per pagare e la partita iva, si può chiedere fattura. «L’acquisto di un contenuto diffamatorio non sarà accettato», incalza la homepage di fast-reviews.it. Per poi subito precisare che «possiamo aggiungere recensioni a 1 stella, ma questa sarà parte di una campagna che dovrà ricomprendere almeno il 90% di recensioni positive». Insomma anche gli attacchi all’avversario sono in vendita, l’importante è che siano ben nascosti.

Garante della privacy: «Ogni singolo clic può avere conseguenze fatali, servono regole più severe»

LA COMPRAVENDITA

Il fenomeno della compravendita di recensioni online non è nuovissimo ma oggi, complice l’arrivo dell’IA generativa (che ha reso la manipolazione del web davvero alla portata di tutti) sta raggiungendo proporzioni allarmanti. Secondo il collettivo di tutela dei consumatori americani PIRG, il 40% dei feedback che leggiamo online è completamente inventato. Nel 2021 era il 4%, cioè dieci volte meno. È un problema enorme in un mercato digitale dove oltre il 90% degli utenti si affida al passaparola del web per scegliere cosa comprare e quali attività frequentare. L’impatto sulle grandi aziende per ora è contenuto. Discorso diverso per le piccole imprese, dove la web reputation si è trasformata in una tenaglia capace di stritolare le pmi, assediate dai competitor che sempre più si affidano alla compravendita di finte recensioni per regolare i conti sul web. E poi a scuotere il paese arriva la drammatica vicenda di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è tolta la vita dopo essere stata accusata di aver creato una falsa recensione sul proprio locale.

Immediato l’appello delle istituzioni: servono più controlli. «Non possiamo lasciare la vita e la morte delle nostre aziende nelle mani di sconosciuti», spiega al Messaggero il ministro del Turismo Daniela Santanché. «Credo che un governo serio debba essere pronto ad affrontare questo tema. Domani ne parlerò con i miei colleghi e con il Presidente del Consiglio. La soluzione ancora non la conosco, voglio fare prima un tavolo con le associazioni di categoria. È arrivato il momento di individuare lo strumento migliore per intervenire». D’accordo anche Federalberghi, che sottolinea la necessità di «regolamentare quanto prima le recensioni on line, per arginare gli effetti devastanti che un loro cattivo uso può provocare alle nostre imprese». Dello stesso avviso anche Barbara Mazzali, assessore al Turismo della regione Lombardia: «In origine le recensioni sono nate per fornire consigli, oggi sono una giungla che va regolamentata». Qualche strumento in realtà già c’è. Abbiamo la direttiva europea Omnibus (introdotta nel nostro ordinamento lo scorso 2 aprile) che proibisce la pubblicazione di recensioni false.

L’ANTITRUST

C’è il faro dell’Antitrust e c’è il codice penale, che per questa fattispecie integra i reati di sostituzione di persona e di diffamazione. Ma resta il problema più grande, quello dell’individuazione dei soggetti responsabili. Nella giungla di un web dove basta pagare per diventare qualcuno e assoldare un esercito di finti follower, seguire la scia della fibra per capire chi ha pubblicato cosa potrebbe non essere semplicissimo. Specialmente quando gli anonimi del web (o i loro broker) si appoggiano a vpn (reti private virtuali, più difficili da tracciare) o a provider residenti all’estero. Quale che sarà la cura adottata dal governo, bisognerà agire in fretta prima che l’e-commerce crolli sotto il peso degli impostori. Solo nel 2022, Google afferma di aver rimosso 115 milioni di recensioni fittizie, Tripadvisor 1,3 milioni, Trustpilot 2,7 milioni. E adesso che l’IA è entrata nelle nostre case, il problema è inevitabilmente destinato a peggiorare.