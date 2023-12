Chiara Ferragni e Fedez (semi) nudi di fronte lo specchio, il bacio hot da St. Moritz scatena la bufera social: «Vergognatevi. Poveri figli»

I Ferragnez sempre piu' hot. Chiara Ferragni e Fedez nudi (o quasi) di fronte lo specchio. L'ultima provocazione arriva da St.Moritz. È Federico a postare su Instagram gli scatti bollenti, a corredo solo la scritta "Noi".

L'influencer digitale indossa solamente un tanga color carne e nulla piu'. Lui è senza maglietta. Si baciano di fronte lo specchio del bagno e mentre lei si stringe al marito per coprire il seno nudo, lui le tocca il lato B.

Fedez, la confessione a Domenica In: «Il dolore è talmente forte che pensi anche a gesti estremi»

Ferragnez nudi di fronte lo specchio

Questa è l'ultima provocazione dei Ferragnez da St. Mortiz (dove sono in vacanza con la famiglia) e gli hater non aspettavano altro. Pioggia di polemiche. «Necessarie queste foto?bah». e ancora: «Vergogna siete una mamma e un papà». E poi: «Che vergogna da due genitori....ahhhh scusate state dimostrando di essere liberi!!! Poveri figli»

Chiara Ferragni apre il nuovo negozio a Roma, i look degli invitati: da Chanel Totti a Francesca Fagnani e Laura Chiatti

I commenti

Tra i commenti interviene anche un'adolescente che vuole dare il suo punto di vista: «Boh raga sono una ragazza di 16 anni, onestamente su questa piattaforma ci sono un sacco di bambini, questo è praticamente un p0rn0, in questo caso posso dire non mi sembra proprio il caso?». Ma la ragazza viene attaccata a sua volta dagli altri utenti perché troppo piccola per essere sui social e anche per dare un commento.

C'è ovviamente tra tutti anche chi sostiene la coppia contro ogni attacco. D'altronde non è la prima volta che Chiara e Federico postano foto sexy sui social. Dal letto alla vasca sono state diverse le foto infuocate che hanno acceso le polemiche.