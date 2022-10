Chanel Totti scarta il super regalo per i suoi 15 anni: è una minicar personalizzata con fari che cambiano colore

Chanel Totti ha ricevuto una minicar come regalo di compleanno. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha compiuto 15 anni lo scorso maggio, è andata a scartare la sua macchina nuova direttamente in concessionaria nel quartiere Eur. La consegna è stata documentata dalla pagina social dell'attività che ha scritto: «Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a ''scartare'' il suo nuovo regalo!».

Per Chanel Totti la minicar con fari che cambiano colore

«Per lei effetti speciali con i fari Angel che cambiano colore!», scrive la concessionaria. Chanel, telefono alla mano, dopo aver rimosso le coccarde rosse, entra nella nuova macchina personalizzata e inizia a settare le prime impostazioni.

Totti e Noemi in uno storico locale di Vigna Clara: selfie e autografi con i tifosi