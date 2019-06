Britney Spears: «I paparazzi hanno modificato le mie foto, non sono così grassa». E si mostra sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le persone dicono sempre che le celebrità imbrogliano con le loro immagini, ma non mettono mai in dubbio i paparazzi per aver venduto la tua foto truccata! Ecco, tutto ciò è stato fatto entro le stesse 17 ore».contesta con un post su Facebook alcuni scatti realizzati dai fotografi mentre si trovava su uno yacht con il fidanzato. La cantante ha accusato i paparazzi di aver modificato le immagini per farla apparire più grassa: «E' un complotto - ha detto Britney - in realtà sono magra come un ago». E ha mostrato la sua immagine in jeans e con un top sopra l'ombelico.