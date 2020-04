Bobo Vieri e il figlio maschio: «Casa piena di femmine... No, basta sono troppo vecchio»

Ultimo aggiornamento: 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è due senza tre ma sembra proprio che per orane abbia abbastanza. L’ex bomber ha avuto due figlie, Stella e ultimamente la piccola Isabel, dal suo matrimonio con l’ex velinae al momento non è alla ricerca di un figlio maschio.Durante una diretta Instagram fra la moglie e l’attrice Manuela Arcuri infatti Christian, interrogato sul tema terzo figlio ha sentenziato: “E’ pieno di femmine in casa, pieno di bimbe. Se Manca il maschio? No, no, basta. Sono troppo vecchio!”. Ironico il commento di costanza che ha aggiunto: “Poi tanto lo devo fare io..”.Il 25 marzo, in piena emergenza coronavirus, è nata Isabela è Costanza ha raccontato l’inziale paura di partorire senza i suoi affetti al fianco: “Invece è stato un parto magnifico – ha spiegato sul social - a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno💪🏽💕💪🏽Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24h non ci ho pensato ed è stato bellissimo..”.