Benji Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. Lui scrive una lettera: «Colpa del mio ego». Lei pubblica un selfie

È finita fra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. I due avrebbero dovuto sposarsi a breve: l'anno scorso, nel corso delle riprese del loro film "Time is Up", lui le aveva fatto la proposta di matrimonio. Oggi, come un fulmine a ciel sereno, Benji ha annunciato la rottura con una lunga lettera postata sui social: «Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti - scrive il cantante -. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei».

Benji, addio a Bella Thorne

L'ex cantante del duo Benji e Fede prosegue: «Grazie a questa persona ho imparato cosa significa l’amore incondizionato, qualcosa che avevo imparato solo con i miei genitorie non ero stato in grado di aprirmi di nuovo completamente nella mia vita da adulto prima di incontrarla. Ricordo una delle prime cose che mi ha detto quando abbiamo iniziato a frequentarci, qualcosa di così semplice ma profondo».

«“Sei bellissimo”. "No, non lo sono", dissi. "Se non vuoi ricevere i miei complimenti, non funzionerà mai tra di noi". Così l’ho accettata, pensando di farlo per lei, ma quello che era per “lei” era in realtà per “noi” ed è diventato fondamentale anche per “me”: per la prima volta ho iniziato a credere di valere davvero qualcosa. Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato accettando me stesso, con i miei innumerevoli difetti e imperfezioni, non riuscirò mai a esprimere a parole cosa significa essere salvato da qualcuno».

Come mai Benji e Bella Thorne si sono lasciati?

Benjamin Mascolo non scende nel dettaglio, ma rivela comunque qualcosa riguardo i motivi per i quali la sua storia con Bella Thorne è finita: «Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego, quante cose che avrei potuto e dovuto fare meglio, e di questo mi assumo la piena responsabilità, per tutti i miei peccati ed errori – ma ora so che faceva tutto parte di un piano più grande che mi ha guidato dove sono oggi».

La lettera prosegue: «Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho piena fiducia in ciò che sarà. Mi sono ripromesso di abbracciare il dolore e il disagio che derivano da questa separazione dalla donna che amo di più e che amerò sempre, sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore. Il dolore sarà il mio maestro, proprio come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando doveva esserlo».

Il lungo messaggio di Benji si conclude così: «Innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita, e la nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone. Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente. Questo non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna vera connessione è “sprecata” o “inutile”, poiché “buono” e “cattivo” sono solo etichette basate su il nostro ego e la nostra identità, e non la parola di Dio. Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei».

Bella Thorne e la rottura con Benji: cosa ha detto

La reazione di Bella Thorne, almeno sui social, è stata molto diversa da quella di Benjamin Mascolo. L'attrice americana, che in passato aveva rivelato di avere una "relazione aperta" con il cantante, si è limitata a postare nelle Instagram stories un video-selfie scrivendo: «Mi sono svegliata da sola». Secondo fonti ben informate, i due si sarebbero lasciati a causa del troppo tempo che erano costretti a trascorrere lontani per motivi lavorativi. Una divergenza che i due, divisi fra Italia e Stati Uniti, non sono riusciti a colmare.