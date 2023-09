Belen Rodriguez torna sui social e le foto preoccupano i fan: «Sei magrissima»

Dopo alcuni giorni di assenza dai social, durante i quali si è goduta il proprio compleanno (il 20 settembre) insieme al compagno Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez è tornata a pubblicare alcune foto su Instagram che però hanno generato la reazione preoccupata dei fan: «Sei magrissima» scrivono in molti, e a guardare gli scatti è difficile dire che abbiano torto.

Magrezza eccessiva?

Le foto incriminate ritraggono la showgirl mentre indossa un abito nero, a pois bianchi, mettendo in mostra il suo nuovo fisico che alcuni hanno commentato essere «troppo magro».

Il ritorno social di Belen arriva dopo le interviste di Stefano De Martino e Fabrizio Corona - i suoi più famosi ex fidanzati - nella trasmissione di Francesca Fagnani "Belve", dove Di Martino ha dichiarato che il matrimonio con la showgirl argentina non è finito a causa di un tradimento, come si era invece speculato in passato. «Quelle scarpe che volano alto», ha scritto Belen, mentre i suoi follower si concentrano sulle sue forme forse eccessivamente magre.