Belen Rodriguez e l'addio a Mediaset, lei rompe il silenzio: «Ecco perché l'ho fatto»

Ha creato malumori e scontenti l'addio a Mediaset di Belen Rodriguez. Ma sembra che la showgirl sia serena. E a dirlo è proprio la moglie di Stefano De Martino che sotto l'ultimo suo post risponde senza filtri ai follower, chiarendo anche la situazione per molti ancora dubbiosa. «Ciao Belen ma, che te ne frega, ci saranno altre opportunità, magari migliori...

comunque mancherai tanto ma, io ti seguo» scrive un utente preoccupata per il futuro di Belen, ma ecco che la risposta è netta: «Ma ce l'ho già!». E non è l'unica.

La risposta

Sempre sotto l'ultimo post, piovono commenti al miele per la showgirl che resta a casa dalla rete ammiraglia Mediaset, insieme a Barbara D'Urso e a Ilary Blasi (ancora da confermare). Ma se finora Belen non ha proferito parole, eccola rispondere a tono ai fan, chiarendo tutto da semplici commenti. «Cambiare è stimolante» scrive un utente e la conduttrice dice: «Fatto apposta per questo».

ll motivo

Dunque, dalle sue parole, sembra proprio che Belen abbia scelto di andar via. ll motivo? lei stessa fa intendere che sia legato ai progetti paralleli alla tv che ormai porta avanti da tempo, a partire dalla linea di moda con i fratelli "Hinnominate" e "Me fui", fino all'ultimo progetto di abiti "Mar de margaritars". E ancora, ad altri utenti che sottolineano come Belen sia stata mandata via da Berlusconi, eccola intervenire: «Ma me ne sono andata via io» in un altro commento.