Le Iene accolgono Veronica Gentili e salutano Belen Rodriguez: «Farai sempre parte della nostra famiglia»

I palinsesti Mediaset sono stati svelati e tra le varie conferme c'è stata sicuramente quella de Le Iene, il programma di approfondimento che ha cambiato, tuttavia, conduttrice. Si vociferava già da qualche giorno sul nome della conduttrice che sarebbe andata a sostituire Belen Rodriguez, ma la conferma è arrivata solo qualche minuto fa tramite i canali social del programma che hanno dato il benvenuto a Veronica Gentili, volto di Rete 4.

Andiamo a scoprire l'annuncio di Veronica e i ringraziamenti a Belen.

Benvenuta Veronica Gentili

Le Iene hanno annunciato ufficialmente chi affiancherà Max Angioni durante la nuova stagione del programma di approfondimento. Come già i vociferava, Belen Rodriguez non è stata confermata in nessun programma di Mediaset, Le Iene compreso che ha scelto il nuovo volto. Si tratta di Veronica Gentili, giornalista televisiva in Rete 4 e scrittrice, il profilo ufficiale del programma ha dato l'annuncio tramite un post su Instagram: «Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni!». Sul profilo si leggono poi i ringraziamenti a Belen: «Mandiamo un abbraccio a Belen Rodriguez che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!». La showgirl argentina aveva avuto problemi con gli autori del programma, quando Teo Mammucari aveva deciso (forse è stato allontanato?) di andare via in seguito ad una lite furiosa con Davide Parenti, l'ideatore del programma. Nei palinsesti Mediaset, annunciati oggi 5 luglio, è rimasta fuori anche da altri programmi come Tu si que vales. L'addio sembra essere, quindi, confermato.