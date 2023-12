Ilary Blasi e Belen, le "corna" non sono più un tabù. Così le donne famose svelano i tradimenti (e demoliscono gli uomini)

«Le donne non piangono più, le donne fatturano», canta Shakira nell'ormai leggendaria canzone contro il suo ex Gerard Piquè. Perchè, per dirla con le parole di Giulia De Lellis, un'altra che sui tradimenti subiti ci ha scritto persino un libro: «Le corna stanno bene su tutto». I panni sporchi non si lavano più in casa, ma si raccontano davanti a milioni di persone. Con un documentario, come ha fatto Ilary Blasi con la sua "Unica" in cui fa a brandelli Totti (replicando poi con un'intervsita a Verissimo), o in tv come insegna Belen che nel salotto più famoso d'Italia, quello di Mara Venier, ha raccontato di aver parlato con tutte le "signorine" (ben 12) con cui l'ex marito Stefano de Martino amava intrattanersi».

Revenge doc

C’è chi li ha battezzati “revenge doc”, e chi invece sostiene che siano esempi di un ulteriore passo verso l’emancipazione di donne che non vogliono più una versione della storia imposta da altri: i maschi.

Certo, ci si domanda fino a che punto sia giusto spingersi visto che, inevitabilmente, ci finiscono di mezzo figli o familiari. C'è chi ha criticato la scelta delle due conduttrici di mettere tutto in piazza. Ma loro in piazza ci sono sempre state, spesso anche loro malgrado. Del presunto tadimento di Totti con Flavia Vento, quando Ilary era incinta del suo primo figlio e stava per sposarsi, se ne parlò per settimane. E quante volte Belen è stata massacrata sui social per i suoi uomini? E che dire di quando un suo video intimo girò sui telefoni di mezza Italia. Di loro si è sempre parlato, sono sempre state giudicate, analizzate, criticate: e questo fa bene ai figli? Stavolta hanno deciso di raccontare la loro verità e non quella costruita da giornali o da paparazzate. Vendetta? Ripicca? Giusto? Sbagliato? Non sta a noi giudicare, ma di sicuro l'argine ormai è rotto: mi tradisci, e io lo racconto.

Ilary, Belen: cosa c'entra il patriarcato

Certo tra Ilary e Belen, c'è un abisso. Le due hanno poco in comune, apparte i tradimenti e la sobria camicia bianca con cui hanno deciso di presentarsi davanti alle telecamere. Ilary sembra affrontare la vicenda con maggiore scioltezza a differenza della "collega di corna" Belen Rodriguez. La conduttrice romana ha preferito tenere un registro ironico e auto ironico a differenza dell'argentina che, a Domenica In, ha scelto di affrontare il tema da un punto di vista più emotivo, rivelando la depressione e i momenti di grande difficoltà vissuti a seguito delle diverse separazioni dall'ex ballerino. Di certo le due hanno fatto leva sul'empatia. Della serie, se anche due donne potenti e bellissime come Belén e Ilary sono state tradite, allora sono esattamente come noi comuni mortali. E come noi hanno bisogno di essere capite e confortate. Soprattutto perché, specie nel loro caso, gli uomini che le hanno ripetutamente tradite (almeno così raccontano) sono spesso considerati come idoli dal pubblico. In un momento in cui purtroppo il tema del patriarcato è al centro di qualsiasi dibattito, ad esempio, Ilary fa una rivelazione (forse la più grave): «Totti mi chiese di lasciare il lavoro, cambiare numero di telefono, non vedere più i miei amici, cancellarmi da social». E lei ne esce benissimo dichiarando: «Ho scelto la mia vita». E questo, al di là da che parte della storia uno stia, per le donne (tutte) non può che essere un passo avanti.