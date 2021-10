Beatrice di York, le prime foto con la figlia Sienna scatenano le critiche social: «È troppo trasandata»

Beatrice di York finisce nel mirino dei social dopo essere stata paparazzata per la prima volta insieme alla piccola Sienna, la figlia avuta con il marito Edoardo Mapelli Mozzi e nata un mese fa. La famiglia è stata intercettata durante una tranquilla passeggiata per Londra: c'è il sole, la coppia sorride felice e scambia qualche battuta con due accompagnatrici. Un quadretto di serenità, ma qualcuno ha da ridire causa presunta "trasandatezza" della neomamma: capelli legati, viso al naturale, tuta e scarpe sportive, insomma, niente look da red carpet come - a quanto pare - pretenderebbe qualche suddito particolarmente esigente.

I post al veleno

«Forse sarò old style - "cinguetta" un'utente - ma quando uscivo con i miei figli mi assicuravo di essere truccata, vestita bene e con i capelli lavati e pettinati». Anche perché, commenta qualcuno su Instagram, «essendo principessa sicuramente non le manca l'aiuto con la bambina, potrebbe fare uno sforzo in quanto personaggio pubblico e anche per suo marito». Insomma, ok aver partorito da meno di un mese ma sembra che se "di lavoro" fai la principessa sia vietato non far sempre sognare.

Peccato che le notti insonni, la mancanza di tempo per se stesse, l'impossibilità a volte anche solo di farsi una doccia non siano appannaggio solo delle "comuni mortali". E in molte sono felici di vedere che anche la principessa di York, nipote prediletta della Regina Elisabetta (tanto che la piccola Sienna porta il secondo nome della bisnonna), sfoggia il famoso "Mom bun", lo chignon arrangiato alla meno peggio con i capelli non proprio appena lavati, esattamente come una di noi. «Finalmente qualcuno che si mostra normalmente», festeggiano su Instagram.

Le mamme reali

La principessa Beatrice ha rifiutato le foto ufficiali al rientro dall'ospedale, al contrario di sua sorella Eugenie con il primo figlio nato lo scorso febbraio: un rituale, quello di mostrarsi perfette a poche ore da parto, interrotto anche da Meghan Markle, che con la nascita di Archie aveva voluto smarcarsi dalla reale cognata Kate Middleton. Meghan era comparsa solo qualche giorno dopo il parto, con un completo total white che metteva in evidenza le giuste rotondità da neomamma e diventando di colpo la paladina della normalità.