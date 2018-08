di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

potrebbe seguire le orme di sua madree sposarsi giovanissima. Il settimanale Oggi non ha dubbi: la figlia della conduttrice e dipotrebbe presto convolare a nozze con il fidanzatoI due sono più innamorati che mai. Gli scatti pubblicati sui social li mostrano avvinghiati e appassionati in scenari da sogno ai. La ragazza ha 21 anni ed è nata quando la madre era di poco più grande. Secondo il settimanale il matrimonio tra i due sarebbe imminente. “Aurora Ramazzotti, prove generali di luna di miele” questo è il titolo dell'articolo pubblicato nel nuovo numero in uscita.Qualcuno ipotizza che al rientro da questa vacanza romantica i due potrebbero annunciare le nozze. L'ipotesi non è stata confermata da nessuno, quel che è certo è che la coppia è affiatata e sogna un futuro insieme.La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza dura da oltre un anno.«Sono fortunata ad avere con me una persona che mi faccia sentire a casa anche dall’altra parte del pianeta. Una persona con cui le disavventure appaiono più leggere, i panorami più poetici e ogni tramonto più colorato», si legge nel romantico post suche Aurora ha dedicato a Goffredo.