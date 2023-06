Aurora Ramazzotti e la mattinata molto attiva con Cesare: «Ha un soprannome, vediamo se lo indovinate»

Aurora Ramazzotti è una mamma molto social. Da quando è nato il suo primo bambino Cesare, infatti, posta moltissime storie in sua compagnia, anche se non mostra mai completamente il volto del neonato. L'influencer si diverte anche con nonna Michelle Hunziker con la quale, a volte, pubblica siparietti davvero divertenti, come, ad esempio, quello di alcuni giorni fa riguardante la palestra. Questa mattina, giovedì 1 giugno, Aurora ha pubblicato alcune storie in cui è proprio con Cesare e svela ai suoi follower che il suo bambino ha un soprannome "segreto". l'imperatore»

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è molto mattutina: con Cesare non "le è permesso" rimanere a letto più del dovuto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato poco fa alcune storie in cui, per far sorridere il suo bambino, fa alcune smorfie e facce divertenti... con tanto di ciuccio in bocca. In seguito, l'influencer ha messo a disposizione dei suoi più di due milioni di follower, il box delle domande e ha posto loro una specie di indovinello: «Cesare ha un soprannome improbabile, oltre a banano. Vediamo se qualcuno riesce a indovinarlo». Sempre nello stesso video postato, si sente in sottofondo il bambino che emette i teneri versetti tipici di un neonato e, quindi, Aurora dice: «Mi sa che qualcuno qui ha fame».

Aurora, mamma premurosa

Oltre alle storie pubblicate di prima mattina, Aurora Ramazzotti ha anche postato una serie di foto nuove sempre in compagnia del suo amato Cesare. La didascalia recita: «Respirare un'aria nuova», l'influencer ha, poi, aggiunto un cuore blu per il suo bambino.