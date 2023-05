Aurora Ramazzotti e la foto 'inedita' di Michelle: «Non l'avevo mai vista». Mamma e figlia quasi identiche

Una foto inedita. Almeno per Aurora Ramazzotti che si stupisce di una foto della madre Michelle Hunziker che non aveva mai visto. «Oh wow questa foto di mia mamma non l'avevo mai vista» scrive la neo mamma pubblicando nelle sue stories una foto della giovane conduttrice svizzera e accanto lei stessa in età adolescenziale.

Uno stupore che accomuna molti visto che la foto circola sui social da tempo e a molti utenti sembra strano che Aurora non l'abbia mai vista. Sarà ormai impegnata con la sua nuova vita da mamma?

Lavoro in compagnia

E' talmente presa dagli impegni Aurora che anche sul posto di lavoro porta con sè il piccolo Cesare. Proprio qualche giorno fa, la piccola Ramazzotti ha cominciato la giornata con trucco e parrucco per uno shooting. In tuta di jeans, con un trucco accurato e capelli fermati da un bigodino, la figlia di Michelle Hunziker si è scattata una foto allo specchio: «Shooting». Ma se le malelingue erano già pronte a inveire contro la giovane Ramazzotti perchè "lontana" dal suo primogenito appena nato, in molti dovranno si sono ricreduti. In un seconda story Instagram, infatti, Auorora ha postato la foto di una tavolata con le persone del suo team sedute e, immancabile, c'è anche il figlio Cesare. A capotavola, da vero imperatore come richiama il suo nome,c'era il passeggino del piccolo e delle coperte: molto probabilmente, Cesare Augusto è dentro a dormire.