Annalisa stravolge il look, capelli (super) corti e biondi. Fan sconvolti: «Tu ci vuoi far morire»

Anno di grandi successi e novità per Annalisa. Dal matrimonio con Francesco Muglia alla corona di regina dei tormentoni estivi con “Disco Paradise”, “Mon Amour” e “Bellissima”, il 2023 per lei è stato l'anno delle vittorie.

E per la nuova uscita Annalisa sconvolge i fan con un look. Se a marzo, per il lancio di Mon Amour, aveva optato per un caschetto castano scuro con frangia, stavolta per il nuovo singolo cambia ancora e ancora di più. Annalisa appare sui social irriconoscibile (e bellissima) con un pixie cut biondo. Anche stavolta è una parrucca o la cantante ci ha veramente dato un taglio? Ai fan non importa quello di cui sono certi è che anche stavolta il risultato è pazzesco. «Sei bellissima» e ancora «Mamma mia», «tu ci vuoi far morire»