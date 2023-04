Annalisa, chi è la cantante di "Bellissima": una nerd che ha preso anche dei due di picche

Annalisa ha una Laurea in fisica. Annalisa è sempre curiosa e un’amante della scienza e degli esperimenti. «Sono sempre stata anche un nerd…». E chi l’avrebbe mai detto. Ma «quell’esperienza all’Università - racconta al Corriere della Sera - mi è servita per tornare ad avere il coraggio di tornare ai provini, di farmi vedere dopo le bocciature a X Factor e Amici (la prima volta). Presa la laurea ho detto ai miei: adesso mi date un anno e faccio solo quello che voglio io, vediamo come va a finire». Ed è finita bene, anzi benissimo.

«Quelle porte in faccia, quelle delusioni, le ho vissute come un appuntamento andato male, come la fine di una storia perché per me la musica è una compagna di vita. Mi sono lasciata andare, ho pianto, sono uscita a divertirmi, ho provato a cambiare qualcosa del mio stile e del mio aspetto. Ogni delusione ti trasporta in un limbo che ti aiuta alla ricerca di te stesso: provi a capire, poi ignori, poi te ne freghi, poi stai di nuovo male, un giorno ti svegli e sei pronta a riprovare».

E nell’ultimo brano Mon Amour, Annalisa, parla anche di questo. «Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi». Sicuramente è una canzone autobiografica. Come tutte le cose che fa. «Perché non sono in grado di cantare cose che non mi appartengono, che non raccontano il mio vissuto».

Annalisa spiega il significato di Bellissima

Poi il Corsera va sul privato, su questioni di cuore. In amore è una che lascia? «Mi è successo tante volte di essere io quella che abbandonata la relazione, quella che lasciava, ma io sono anche quello che ho raccontato in Bellissima, che considero il primo capitolo di questo film musicale. Quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata. Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato. Il classico due di picche». È capitato anche a lei. E chi l’avrebbe mai detto…

Annalisa si è realizzata professionalmente, ma anche a lei manca qualcosa come manca a tutti. «Faccio fatica ad impormi. Ho sempre paura di ferire i sentimenti degli altri e poi succede che nel momento in cui non ce la faccio più è molto peggio. Vorrei essere più dritta in situazioni scomode, che poi sono io a far diventare ancora più scomode…».