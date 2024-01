Amici, Mew incinta di Matthew? L'ex allieva rompe il silenzio sui social: il motivo del ritiro degli ex allievi della scuola di Maria De Filippi

Si infittisce il giallo di Mew e Matthew che decidono di abbandonare Amici. Con un comunicato ufficiale ieri il programma di Maria De Filippi ha reso noto che i due fidanzati hanno deciso di abbandonare insieme la scuola «per motivi personali». Una notizia che era già stata anticipata dalla soffiata di chi li aveva visti alla stazione termini di Roma con le valige in mano.

Mew e Metthew abbandonano la scuola: il gossip impazza

Il gossip è impazzito: c'è chi parla di incomprensioni con i professori e la produzione, la voglia di stare insieme nonostante tutto e tutti e addirittura, c'è chi insinua una gravidanza e quindi la necessità di tirarsi fuori dalle dinamiche del programma.

Cosa è successo

Ma come stanno realmente le cose in questo momento? Quali sono stati i veri motivi che hanno spinto la coppia a lasciare il talent? I due si sono pentiti di una scelta forse troppo affrettata e azzardata?

Amici, Mew e Matthew lasciano il programma per "motivi personali". Ecco cosa è successo: «Nessuna gravidanza»

Il giorno prima della decisione di abbandonare la scuola Matthew è stato mostrato in una serie di clip in lacrime e molto provato perché non si sente capito e valorizzato dai professori. Mew cercava di consolarlo. Forse questi i motivi che hanno spinto il ragazzo a decidere di mollare e probabilmente la fidanzata ha deciso di seguirlo, nel bene e nel male, nonostante fosse una delle allieve più quotate per la vittoria finale.

L'artista rompe il silenzio sui social

Ora Mew (valentina all'anagrafe) torna sui social per mettere un poì di chiarezza.

Insomma i «motivi personali» restano segreti e probabilmente nessuno, né la scuola di Amici né i due diretti interessati, li sveleranno mai, ma al momento pare che la storia della gravidanza fosse pura fantasia.