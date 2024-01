Alessandro Vicinanza: «Non amo più Ida. Roberta? Con lei solo attrazione fisica, ha lasciato Uomini e Donne. Cristina mi incuriosisce»

Alessandro Vicinanza a Verissimo per raccontare la sua verità dopo la fine della storia con Ida Platano. L'ultima volta che il cavaliere era stato ospite di Silvia Toffanin era con la dama di Uomini e Donne erano entrambi felici, poi l'amore è naufragato. «È stata una donna molto importante che mi ha dato emozioni che non avevo da molto tempo». Poi però tutto è cambiato.

Alessandro Vicinanza la verità su Ida Platano

«Io non mi sentivo corrisposto ecco perché l'ho lasciata. Ora non la amo, ma quando ho deciso di finirla la amavo ancora». Ida un mese fa sceglie di salire sul trono e Alessandro torna nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi come cavaliere. Il loro incontro diventa uno scontro ma poi entrambi proseguono per la loro strada. Vicinanza nell'attesa di capire in che direzione andrà il suo cuore frequenta Roberta Di Padua e Cristina Tenuta. «L'ho lasciata io perché avevo delle sensazioni che poi mi hanno dato atto. Non è vero che l'ho lasciata 4 volte come ha detto lei, ma solo 1 volta il 15 ottobre. A settembre sentivo che qualcosa non andava da parte sua io non sentivo di essere corrisposto». Lei invece a Verissimo disse il contrario. «Poi ho visto che lei era pronta a conoscere altre persone e quindi anche io ho deciso di riprendere in mano la mia vita»

Come stanno ora le cose?

E ora? «Non ho seppellito quell'amore ma ho ricominciato a mettermi in gioco, sono tornato a vivere nell'ultima fase del fidanzamento con Ida mi sentivo morto.

In tre mesi ho capito che quello che io pensavo che lei non mi amasse era davvero così perché lei è riuscita subito a ripartire. Io non rinnego nulla di quello che c'è stato tra noi, a me bastava vederla ridere mi dava una sicurezza che ora non ho più. Ora non le credo»

«Ma sei ancora innamorato?» Le chiede la conduttrice e lui tra le lacrime è categorico: «Sono sicuro di no. Mi è rimasta non riesco a volerle del male. Ora sto uscendo con nuove ragazze e sto provando nuove sensazioni e non penso a lei, non sono il genere di uomo che fa chiodo schiaccia chiodo»

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Poi Silvia Toffanin fa vedere le anticipazioni di domani di Uomini e Donne: Alessandro piange perché per lui la situazione non è facile: «Ho paura di farmi male - riferito a Roberta dice - se tu sei un passo avanti fai un passo indietro non so che dire».

Vicinanza chiarisce a Verissimo: «Roberta era una situazione che avevo chiuso un anno prima, quando sono tornato in studio sono riuscito con lei ed è stato un nuovo inizio, tra noi c'è una forte attrazione fisica, ma non ho nessuna spinta emotiva nei suoi confronti e non mi sento di darle l'esclusiva. A me incuriosisce Cristina. Mi trovo tra due fuochi».

Roberta abbandona Uomini e Donne

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne mandate in onda dalla Toffanin si apprende che Roberta troppo ferita dalla decisione di Alessandro lascerà il programma. «Io spero torni indipindentemente da me per darsi un'opportunità lei, io poi comunque sto lì.

Silvia lo riprende: «Tu vuoi due persone». Lui specifica: «Che devo fare? Io ho la curiosità di conoscere un'altra persona sarebbe giusto lasciar perdere? Io voglio frequentarla per capire poi a chi dare l'esclusiva. Con Cristina sono uscito una sera non c'è stato nulla durante la settimana penso a lei»