Alessandra Mastronardi, scoppia l'amore in spiaggia con Ross McCall

ha un nuovo amore e si lascia andare a dolci effusioni sulla spiaggia di Fregene, sul litorale romano. L'attrice, 32 anni, è stata paparazzata dai fotografi della rivista di gossip Diva e Donna in compagnia di, il suo nuovo fidanzato, che ha dieci anni più di lei.Ross, nato in Scozia nel 1976 ma cresciuto in Inghilterra, è un collega di Alessandra Mastronardi: nella sua carriera daè diventato famoso per aver interpretato Joseph Liebgott nelle miniserie di Band of Brothers - Fratelli al fronte e Matthew Keller in White Collar. Fervente cattolico, tifoso del Celtic Glasgow e attivista per l'ambiente, Ross McCall può vantare, tra le sue relazioni amorose passate, anche un'altra collega molto famosa come, frequentata dal 2008 al 2009.Alessandra, che si lascia andare a baci e vicendevoli 'palpatine' col suo Ross, sembra quindi aver dimenticato, anche lui un collega, con cui ha avuto una lunga relazione che sembrava poter culminare con un matrimonio che poi non è mai arrivato.