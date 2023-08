Alberto Matano: «Ho avuto relazioni con donne prima di sposare Riccardo. Figli? No, ho già dei nipoti fantastici»

A un anno dall'unione civile con l'avvocato Riccardo Mannino, Alberto Matano è più innamorato più che mai.

Il conduttore de "La Vita in Diretta" si racconta in un'intervista al settimanale "Oggi", in cui rivela alcuni inediti dettagli sul suo passato. Il giornalista traccia un primo bilancio del suo matrimonio con Mannino, arrivato dopo 15 anni di relazione: «Qualcosa di importante, inaspettato, cruciale, bellissimo».

«Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero - dichiara Matano-. Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito».

Alberto Matano, le donne prima di Riccardo

Non solo avventure da un notte, ma anche una relazione seria: «Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico».

Palinsesti Rai, tutti i nomi tra novità e conferme: da Conti a Insegno, la programmazione delle reti

«Figli? No, grazie»

Nel futuro di Alberto Matano e Riccardo Mannino non c'è la paternità: «Un figlio? No. Ho dei nipoti fantastici che mi riempiono la vita e non vedo l'ora di passare del tempo con loro. Ogni anno d'estate ci diamo un appuntamento in Calabria con la mia famiglia. È una festa».