Adele, mutuo record da 37 milioni per la nuova casa con il fidanzato (è la villa di Sylvester Stallone): figlio in vista?

Una nuova casa, un mutuo di 30 anni e grandi progetti per il futuro. La cantante britannica Adele ha deciso di fare il grande passo insieme al fidanzato Rich Paul: i due andranno a convivere in una fantastica villa a Beverly Hills, appartenuta a Sylvester Stallone. Per acquistarla, al prezzo di 57 milioni di dollari (a circa 51,4 milioni di euro) la cantante ha richiesto un mutuo record da 37,7 milioni di dollari. E c'è chi non esclude che ci sia anche la possibilità di un figlio in arrivo (o in progetto) dietro alla volontà di trasferirsi.

Il mutuo record da 37,7 milioni di dollari

Adele ha firmato i documenti per il mutuo lo scorso gennaio, ottenendo un finanziamento di 37,7 milioni di dollari presso la National Bank. Una cifra importante, ma che la cantante non avrà problemi a ripagare, con gli incassi record dei suoi dischi e concerti che fruttano circa 1 milione a spettacolo. “Il mutuatario ha promesso di pagare questo debito in regolari pagamenti periodici e di saldare il debito per intero entro il 1 marzo 2052”, si legge nell'atto a cui ha avuto accesso il Post. Solo i suoi tre mesi di concerti estivi, si stima che frutteranno circa 47 milioni di dollari.

La villa di lusso di Adele e il fidanzato: un nido per una nuova famiglia?

La casa acquistata da Adele era appartenuta a Sylvester Stallone. Si tratta di una villa con otto camere da letto e nove bagni, tra cui una suite con sauna, bagno turco e ufficio con terrazza. All'interno c'è anche una palestra e un teatro oltre ad un appartamento per gli ospiti di design.