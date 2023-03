Kate Middleton e lo scatto inedito con i figli per la festa della mamma: «Auguri dalla nostra famiglia alla vostra»

Mentre in Italia oggi, 19 marzo, si celebra la festa del papà, in Gran Bretagna è la festa della mamma. E in occasione di questa ricorrenza, la prima in tanti anni senza la regina Elisabetta, la famiglia reale ha voluto festeggiare a modo suo condividendo sui canali social ufficiali alcuni scatti inediti.

Kate Middleton e gli scatti con i figli

Il principe e la principessa del Galles hanno condiviso nuove foto di famiglia di Kate Middleton insieme ai figli, il principe George , la principessa Charlotte e il principe Louis. La coppia reale ha condiviso due immagini di Kate con i loro figli nella tenuta di Sandringham nel Norfolk l'anno scorso.

Re Carlo e la foto inedita con la regina

Sulla pagina ufficiale della casa reale sono stati condivisi due scatti della regina Elisabetta, con i due figli da bambini: Re Carlo III e la principessa Anna. "Auguri a tutte le mamme di tutto il mondo, e a quelle a cui oggi mancano le loro rispettive mamme. Vi pensiamo e vi auguriamo una #FestaDellaMamma speciale".