Re Carlo stravolge la vita nei palazzi reali: ecco le "nuove" case di William, Kate e Andrea

Carlo diventa il nuovo re d'Inghilterra e decide di stravolgere la vita a palazzo. O meglio nei palazzi reali che per anni sono stati residenze di principi e duchi. Il fratello Andrea e i figli Harry e William sono tutti coinvolti in questa girandola di magioni (chiamarle case è riduttivo) alla vigilia dell'incoronazione prevista il 6 maggio dove - ormai è notizia confermata - Harry e Meghan Markle sono stati invitati ma ancora non hanno detto se parteciperanno. Ecco chi cambierà residenza e dove andrà.

Il Royal Lodge

Tutto è cominciato con la cacciata di Andrea dal Royal Lodge di Windsor, una sontuosa residenza di 30 stanze che il figlio prediletto di Elisabetta ha occupato per vent’anni: ma adesso suo fratello Carlo, desideroso di snellire la monarchia, gli ha tagliato l’appannaggio annuale di 249.000 sterline (280.000 euro) che riceveva. Andrea ha fatto sapere agli amici che non sarà più in grado di far fronte alle spese della sua residenza e che dovrà abbandonarla all’inizio dell’autunno. A quanto pare la regina Elisabetta avrebbe voluto che la tenuta della madre, Royal Lodge, restasse al figlio Andrea e ai suoi corgi, ma Carlo ha deciso altrimenti, a quanto pare su pressioni di William. Sembra infatti una destinazione perfetta per il futuro re e sua moglie Kate Middleton.





Frogmore Cottage



Contemporaneamente, Harry e Meghan hanno ricevuto l’ordine di sfratto da Frogmore Cottage: una residenza di dieci stanze vicino al castello di Windsor: glielo aveva regalato la regina Elisabetta. La coppia, prima del trasloco, aveva fatto una costosa ristrutturazione della dimora per 2,4 milioni di sterline e l'hanno mantenuta, pur dopo il trasferimento in California, come base in Gran Bretagna. Ma la pubblicazione di «Spare», il memoriale al veleno di Harry, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: e Carlo — spinto, a quanto pare, dal primogenito William — ha ordinato ai duchi di Sussex di sgombrare la proprietà. La coppia, per vendetta, ha dichiarato che Carlo «non avrebbe più visto i nipotini». L'ex principe sarebbe infuriato perché quella residenza sarebbe l'unica in cui i figli Archie Harrison, 3 anni, e Lilibet Diana, un anno e mezzo, bisnipoti della Regina Elisabetta II, "si potevano ritenere al sicuro". Frogmore Cottage è stata offerta ad Andrea : lui all’inizio ha puntato i piedi, ma gli è stato detto che era un «prendere o lasciare».Tuttavia, ha fatto sapere una fonte reale al Mail on Sunday, anche se «Carlo è furioso, come lo è William, il re non è una cattiva persona: non desidera vedere suo fratello Andrea senzatetto e non vuole privare i Sussex di una base in Gran Bretagna».

La suite a Buckingham Palace

Ma dove andranno Harry e Meghan se decideranno di tornare in Inghilterra? A loro è stata offerta la possibilità di usare la suite a Buckingham Palace che pure prima apparteneva ad Andrea. Quella suite è nota anche perché il principe ci portava le sue amanti e vi ha intrattenuto pure Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein. Ora è lì che Harry e Meghan andranno a stare, se mai accetteranno l’invito di re Carlo a presenziare alla sua incoronazione a maggio.

Adelaide Cottage

Anche William e Kate, a quanto pare, cambieranno casa. Anzi i maligni dicono che dietro tutto questo giro di residenze ci sia proprio lo zampino del futuro re che attualmente vive ad Adelaide Cottage, la casa di quattro stanze che ora va un po’ stretta alla coppia con tre figli. Il Royal Lodge sembra infatti perfetto per accogliere William e Kate. E' anche una questione di prestigio: «Il Royal Lodge è troppo grandioso per l’attuale status del principe Andrea — ha fatto notare una fonte al Mail on Sunday — mentre l’Adelaide Cottage è troppo piccolo per i futuri re e regina. Non c’è abbastanza spazio per tutta la sicurezza di cui loro e i bambini avranno bisogno negli anni a venire: per questo il Royal Lodge è stato apertamente discusso fin da gennaio».

Andrea può consolarsi col fatto che l’Adelaide Cottage andrà probabilmente a sua figlia Eugenia, che al momento non dispone di una proprietà sua.