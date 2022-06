Regalo di compleanno per Paul McCartney: Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi sono saliti sul palco al concerto al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, per festeggiare l'ex Beatle che compie 80 anni. La presenza di Bruce e Jon è stata la ciliegina sulla torta per i 50 mila fan arrivati per applaudire il leggendario «Macca», tornato a far musica dal vivo dopo oltre due anni di pandemia.