Non è la classica autobiografia, ma una vera e propria eredità di musica e parole. Il 9 novembre uscirà per Rizzoli “The Lyrics. Parole e ricordi dal 1956 a oggi” di Paul McCartney, un cofanetto in due volumi in cui uno dei più grandi musicisti della storia del pop rock racconta se stesso e la genesi di 154 canzoni che coprono tutte le fasi della sua carriera, compreso l’inedito dei Beatles “Tell Me Who He Is”. Curato e introdotto dal Premio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati