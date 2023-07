Giulia Calcaterra, ecco chi è l'ex velina influencer da un milione di follower che ha fatto "tremare" le Dolomiti

TAIBON AGORDINO - Sport estremi e adrenalina.

Così l'ex velina di Striscia la Notizia e naufraga dell'Isola dei Famosi si racconta sui social. Una delle sue ultime imprese è stata sulla Torre Trieste, da dove si è lanciata con il paracadute. Lo scorso 24 luglio Calcaterra ha utilizzato un elicottero della Elicampiglio/Heliunion per farsi portare, in compagnia di quattro amici, su una delle cime del Gruppo Civetta a 2500 metri, per lo show estremo, tutto filmato col telefono e pubblicato sui social. L'influencer da un milione di follower su Instagram si definisce «malata di adrenalina». La sua sfida dolomitica, ripetuta ben quattro volte con diversi sorvoli dell'elicottero, non ha mancato di suscitare polemiche. E anche decine di commenti negativi sotto il "reel", ovvero il video dell'impresa: «Ma ti rendi conto di cosa stai sponsorizzando?», chiedono alcuni utenti. Ma c'è pure chi plaude all'uscita.