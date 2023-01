SANTA MARIA DI SALA - Santa Maria di Sala, sei arresti per la casa di riposo. I primi nomi che emergono sono i due ex sindaci di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni, attuale presidente del Consiglio Comunale per il gruppo politico Rocchi Sindaco - Coraggio Italia e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, il partito del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e Ugo Zamengo, consigliere comunale del partito Rocchi Sinsaco - Coraggio Italia, insieme a due manager della sanità padovana. Gli imprenditori padovani arrestati sono Battista Camporese e Mauro Cazzaro. Tutto ruota attorno alla costruzione di una casa di riposo a San Maria di Sala . Tra gli indagati anche il responsabile di una partecipata del Comune di Venezia.