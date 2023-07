Tragedia la notte del Redentore, morto un giovane di 28 anni

VENEZIA - Il Redentore finisce in tragegia. La notte scorsa, alla fine dei fuochi del Redentore a Venezia un barchino con a bordo due ragazze e un ragazzo alla guida ha urtato una briccola, il giovane è stato sbalzato in acqua e non è più risalito: recuperato morto dai sommozzatori dei vigili del fuoco. La vittima è un 28enne di Cavallino-Treporti. Illese le due ragazze. L’incidente è accaduto nel canale tra San Giorgio e San Servolo.