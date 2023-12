Omicidio a Riese. Il borsone del killer con gli «attrezzi» per entrare in casa di Vanessa Ballan e ucciderla Foto

RIESE PIO X (TREVISO) - Il killer di Vanessa Ballan immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della casa del vicino mentre scavalca il cancelletto dell'abitazione dove lei viveva con il figlio di 4 anni e il compagno Nicola Scapinello. E prima di entrare nel giardino lancia un borsone scuro con gli attrezzi che gli serviranno poi per entrare in casa e ucciderla. Sono una serie gli indizi che portano ad acclarare la responsabilità dell'imprenditore edile 41enne di Altivole, Bujar Fandaj, il killer della cassiera 26enne e del bimbo che portava in grembo.