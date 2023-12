Omicidio a Riese. Le foto del killer di Vanessa Ballan mentre entra nella proprietà per ucciderla. Cosa c'era nel borsone? Le immagini degli attrezzi: martello e coltello

RIESE PIO X (TREVISO) - Scavalca il cancelletto con una borsa di "attrezzi", poi la furia contro Vanessa Ballan nella sua casa di Riese Pio X. Dentro il borsone scuro, un martello per sfondare la portafinestra e un coltello per uccidere. Sono una serie gli indizi che portano ad acclarare la responsabilità dell'imprenditore edile 41enne di Altivole, Bujar Fandaj, il killer della cassiera 26enne e del bimbo che portava in grembo.

Omicidio di Vanessa Ballan. Il procuratore: «Bisognava chiedere il divieto di avvicinamento». Autopsia anche sul feto: «Da chiarire se il padre fosse Bujar o il compagno» Video