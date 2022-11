SPINEA - Due morti, un uomo e una donna, in una casetta bifamiliare in via Leopardi, una piccola strada in una zona residenziale non lontana da via Roma, a Spinea. Li hanno scoperti i carabinieri dopo che la figlia della donna aveva chiamato, preoccupata, perché dal pomeriggio non riusciva più a sentire la madre. Entrambe le vittime, lei Mynevere Karabollaj, 37 anni (Vera Myrtaj il nome da nubile) e lui Flonino Merkuri 23 anni, uccisi a coltellate, sono albanesi.