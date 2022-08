Om de Mer, il trionfo della fantasia a Montagnana

MONTAGNANA - Trionfa la fantasia per l'Om de Mer, competizione goliardica giunta alla decima edizione. Mille i partecipanti che con i costumi si sono davvero sbizzarriti: dalla processione di Cristo a Mr Bean con la sua immancabile Aston Martin senza tralasciare di rievocare i classici personaggi dei cartoni animati come Sailor Moon, Shrek e Fiona, Alice nel paese delle meraviglie, passando per i personaggi della Marvel, come Acquaman e il nostro italianissimo Posaman.