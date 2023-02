«Tre oggetti bianchi e tondi sopra la base di Aviano», l'avvistamento nei giorni scorsi

PORDENONE - La segnalazione ci arriva da una nostra lettrice, Simonetta, che il 30 gennaio scorso intorno alle 12:03 ha visto in cielo tre oggetti misteriosi. «Ero in terrazzo a stendere i panni quando ho notato tre palline bianche. Non erano mongolfiere, come all'inizio ho pensato». Sul cielo terso sono apparsi visibilmente chiari questi oggetti bianchi e tondi, che, come racconta la donna, sorvolavano la zona della base Usaf di Aviano. «Quando li ho visti non era ancora uscita la notizia del pallone cinese sullo Stato Usa, il sospetto che fosse uno di quelli mi è venuto dopo». Nonostante la forma simile, però, non ci sono ulteriori elementi che permetterebbero di identificare tali oggetti volanti.